Groenendijk confronteert selectie ADO: 'Ben je op een gegeven moment klaar mee'

DEN HAAG - Fons Groenendijk heeft zijn selectie deze week op een bijzondere wijze geconfronteerd met alle tegengoals die voort zijn gekomen uit fouten. Op de schermen in het stadion werden al die doelpunten twee dagen lang vertoond. 'Als je dat op een dag vijftig keer voorbij ziet komen, dan ben je daar op een gegeven moment wel klaar mee', is de mening van Lex Immers.

Ondanks dat Immers er na een tijdje wel klaar mee was, prikkelde het hem wel. 'Het houdt ons wel scherp. Maar ik was wel zo'n persoon die op een een gegeven moment zei: nu moet het wel genoeg zijn. We doen het niet expres. We willen onszelf elke dag verbeteren en zo hoog mogelijk eindigen. Vorig seizoen liep alles goed en nu hebben we een periode gehad waarin veel tegen zat.'

Immers was er in 2010 bij toen ADO Den Haag in de Arena van Ajax won, dat was overigens de laatste keer dat de Hagenaars daar drie punten pakten. 'Dat was een super wedstrijd. De A4 stond toen helemaal vast. Als je wint, maak je iets los bij mensen. Liggen er kansen? Natuurlijk. Ajax heeft een fantastische ploeg. Er komen altijd momenten en kansen. Altijd, tegen wie dat ook is. Alleen moeten we daar wel zuinig mee omgaan.'

LEES OOK: Spelen ADO-smaakmaker Nasser El Khayati tegen Ajax onzeker