Medicinale wiet mogelijk legaal: 'Het is een principezaak'

DEN HAAG - Mogelijk wordt het telen van wietplantjes voor eigen gebruik legaal. Daar gaat een rechter over beslissen, nadat de Naaldwijker René Barendse dit heeft aangekaart bij de rechtbank. Voorwaarde is wel dat je de wiet dan medisch gebruikt: om chronische pijnen te onderdrukken.

Vijf wietplanten zegt René Barendse uit Naaldwijk nodig te hebben om zijn chronische en ernstige rugpijn te onderdrukken. Van de oogst maakt hij cannabisolie, die hij dagelijks inneemt. Maar de politie deed onlangs een inval bij hem. 'Het is simpelweg verboden om wietplanten thuis te kweken, daarom een terechte inval, alleen de hoeveelheid is te klein om te vervolgen', aldus persofficier Marilyn Fikenscher.

Toch wilde amateurteler Barendse het er niet bij laten zitten. Hij deed aangifte tegen zichzelf. 'De politie kan elke dag nu zo maar binnen vallen, daar kan ik echt niet mee leven', zei Barendse.



Coffeeshops

Wiet uit een coffeeshop is volgens de Naaldwijker voor hem geen optie. Dat zou niet de juiste wiet zijn om zijn pijn te onderdrukken. De rechter moet nu dus beslissen of mensen met chronische pijnen zelf legaal wiet mogen telen om een normaal leven te kunnen leiden.

'Dit is een zeer interessante zaak en veel mensen zullen deze zaak volgen. Het is echt een principele zaak', verklaart de persofficier. De familie van René hoopt op een positieve uitspraak, want de helse pijnen die hij moet doorstaan hebben er al eens voor gezorgd dat hij een einde aan zijn leven wilde maken.

Over twee weken doet de rechter uitspraak.