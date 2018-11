Noordwijk - Quick Boys in 2011: De winnende in de verlenging en de teen die net te kort was

REGIO - Zaterdag wacht in de derde divisie zaterdag de thriller van het seizoen tot nu toe: de nummer één, Noordwijk, speelt in eigen huis tegen de nummer twee, Quick Boys. Beide ploegen hebben hetzelfde aantal punten, alleen het doelsaldo is in het voordeel van de Noordwijkers.

Bijna automatisch gaan de gedachten terug naar mei 2011. Noordwijk en Quick Boys hebben na 34 wedstrijden precies hetzelfde aantal punten. Er volgt een beslissingswedstrijd om het kampioenschap in de Hoofdklasse A. Noordwijk wint na verlenging met 1-0.

Marcel Akerboom speelde toendertijd bij Noordwijk. Tegenwoordig zit hij als assistent van trainer Kees Zethof op de bank bij de Noordwijkers. Zijn herinneringen aan die warme zaterdagmiddag zijn nog levendig. 'Ik weet nog dat ik vanuit de kleedkamer even naar buiten keek. We speelden thuis, maar ik zag alleen maar supporters in het blauw-wit van Quick Boys.'



Van der Plas

Bij Quick Boys speelde Derek van der Plas in de basis. En ook Van der Plas heeft na zijn actieve voetbalcarrière de overstap gemaakt naar de technische staf van Quick Boys, waar hij tegenwoordig een van de assistent-trainers is. 'De sfeer bij dit soort wedstrijden is natuurlijk altijd al geweldig, laat staan als het om zo'n belangrijke beslissingswedstrijd gaat.'

Noordwijk won de wedstrijd dus in de verlenging door een doelpunt van Stefan Mertens (1-0). Toch kwam Quick Boys in de slotfase nog bijna langszij. 'We stonden dan wel voor, maar het was zeker in de slotfase nog wel even billenknijpen voor ons', vertelt Akerboom. Van der Plas: 'Ik kan me nog herinneren dat onze spits, Hendrik van Beelen, net een teenlengte tekort kwam om de 1-1 te maken. Op zich heeft hij een behoorlijke maat, maar helaas net niet groot genoeg. Ja dat had... Dat was jammer', zegt Van der Plas.

De wedstrijd Noordwijk - Quick Boys is zaterdag live te volgen op 89.3 Radio West. Zondagavond in TV West Sport is er een ruime samenvatting te zien.