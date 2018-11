'De winst op Ajax in de Arena was fantastisch en één groot feest!'

DEN HAAG - Het niveauverschil tussen Ajax en ADO Den Haag mag dan weliswaar groter zijn dan de afgelopen jaren het geval was, toch hebben de Hagenaars hoop op een stunt zondag in de Johan Cruijff Arena.

Trainer Fons Groenendijk verwoordde de hoop als volgt: 'Het kan altijd een keer anders lopen dan verwacht, ook voor Ajax.' Ook Pascal Bosschaart ziet dat Ajax momenteel in topvorm is, maar vindt dat er altijd een kans is op een goed resultaat voor ADO. De verdediger, die vanaf 2006 vijf seizoenen voor ADO speelde, voorspelt vrijdag in TV West Sport een 1-1 gelijkspel, al is hij ook reëel over het klasseverschil.

'Ajax is natuurlijk in goede doen dit seizoen, ze laten dat ook Europees zien en ADO mist waarschijnlijk z'n beste speler, Nasser El Khayati. Dan moet je ook geluk hebben in zo'n wedstrijd, net als vorig jaar toen ADO met 0-0 gelijkspeelde, vooral dankzij een uitstekend keepende Robert Zwinkels.'



'Fantastisch'

'De wonderen zijn de wereld nog niet uit en het zou mooi zijn als ADO succes heeft in Amsterdam, net als wij hadden in 2010. Je wint zo'n wedstrijd natuurlijk, maar sporadisch. Als je dan door die mooie goal van Wesley Verhoek met een 1-0 overwinning richting Den Haag vertrekt, dan is dat fantastisch!'

'Het was echt één groot feest', aldus Bosschaart, die in TV West Sport ook praat over zijn ambities om hoofdtrainer in het betaald voetbal te worden.