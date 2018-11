Volvo Ocean Race komt terug naar Scheveningen

DEN HAAG - De Volvo Ocean Race keert terug naar Scheveningen. De gemeente Den Haag en de organisatie zijn in vergevorderde gesprekken om de grootste zeilrace ter wereld vanaf 2022 meerdere malen naar de badplaats te brengen.

Het gaat daarbij om zogenoemde stopovers en wellicht ook nog een keer een finish. Ook moeten hier in de toekomst congressen worden gehouden over de toekomst van de oceanen, de zogenoemde Ocean Summits. 'Ik ben super enthousiast. We hebben allemaal nog de finish van afgelopen jaar vers in het geheugen. Dat willen we vaker in ons stad', aldus de Haagse wethouder Richard de Mos van Sport.

De Mos heeft recent in de Spaanse stad Alicante gesprekken gehad met de organisatie van de race. Tijdens die zogenaamde 'after-visit' in het hoofdkwartier hebben beide partijen terug- en vooruitgeblikt.



The best finish ever

Volgens De Mos heeft de Volvo Ocean Race Den Haag daarbij bedankt en gecomplimenteerd met 'the best finish ever' in de geschiedenis van de Volvo Ocean Race. De organisatie zou vooral 'onder de indruk zijn geweest van de gastvrijheid en het hartelijke welkom van de zeilers, de toeschouwers, de organisatie en de bedrijven in de race-village op het strand van Scheveningen'.

De Haagse delegatie, onder leiding van De Mos, heeft daarbij ook duidelijk gemaakt dat de stad open staat voor een langjarige relatie met de race. Daarom wordt nu onderzocht hoe die kan worden vormgegeven. Het idee is dat Den Haag vaker in het raceschema wordt opgenomen. Hier worden dan tussenstops gehouden. Die kunnen volgens De Mos een nog grotere impact hebben dan de finish die dit jaar in Scheveningen was. Want rondom zo’n stopover kunnen meerdaagse evenementen worden gehouden. Maar ook weer zo’n aankomst is niet uitgesloten.



Congressen over oceanen

Verder spraken alle partijen af dat in Scheveningen weer Ocean Summits worden gehouden. Dat zijn conferenties over de toekomst van de zee. Afgelopen zomer kwamen voor een dergelijke bijeenkomst duizend wetenschappers, ondernemers en beleidsmakers naar Scheveningen om hier met elkaar van gedachten te wisselen. De nadruk lag toen vooral op de aanpak van de plastic soep in de zee. De eerste van die conferenties zou al volgend jaar in Scheveningen kunnen worden gehouden.

De gemeente en organisatie moeten nog onderhandelen over praktische details. Maar volgens de wethouder hebben beide partijen de intentie uitgesproken om een meerjarige relatie aan te gaan. 'En dan ben je al ver op weg.'



'Mooier krijg je het niet'

De Mos zegt dat de reactie van de organisatoren van de Volvo Race hem met trots vervult. 'We hebben Den Haag en Scheveningen in hun volle glorie aan de wereld laten zien. Het grootste zeilevenement ter wereld heeft de mooiste finish ooit in onze haven gekregen. Mooier kan je niet krijgen, dit smaakt zeker naar meer.'

De finish van de grootste zeilrace ter wereld was afgelopen zomer in Den Haag. In totaal kwamen daarvoor 337.542 mensen naar de stad voor de zeilwedstrijden en de evenementen daarom heen. De finish van de zeven teams op 30 juni van dit jaar alleen al trok 88.000 liefhebbers. In 2015 was er een tussenstop van de race in Scheveningen. Die trok toen 125.000 mensen.



Ook belangrijk voor de economie

De Mos noemt de terugkeer van de Volvo Ocean Race belangrijk voor de stad. Bijvoorbeeld voor de economie. 'Mensen komen hier slapen. We zetten de stad wereldwijd op de kaart, de beelden gaan over de hele wereld. Dat is ook weer goed voor de horeca. En voor de binnenstad, want we willen nadrukkelijk de hele stad erbij betrekken. Wij kunnen er als toeristische trekker enorm veel baat bij hebben, want we laten de stad zien over de hele wereld.'