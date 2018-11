Deel dit artikel:













Politieke zorgen: zijn er straks wel genoeg Haagse oud en nieuw-vrijwilligers? Nieuwjaarsvuurwerk op de Hofvijver in Den Haag (Foto: ANP)

DEN HAAG - De Haagse politiek is bezorgd over de inzet van vrijwilligers tijdens de jaarwisseling. Burgemeester Pauline Krikke introduceerde een nieuwe manier van werven van vrijwilligers die in Oudjaarsnacht de politie helpen om de straat veilig te houden. Maar een maand voor Oud en Nieuw is er nog veel verwarring bij bestaande en nieuwe vrijwilligers. Partijen vrezen dat er een gebrek aan vrijwilligers ontstaat en willen een debat met burgemeester Krikke.

De afgelopen jaren werkten de politie en de gemeente samen met honderden vrijwilligers. Onder toezicht van de politie hielden zij tijdens de jaarwisseling hun eigen buurt veilig. Wijk- en jongerenorganisaties, moskeeën en buurtkamers 'leverden' deze vrijwilligers. Maar Krikke kondigde eind september aan vrijwilligers niet langer via organisaties te willen werven. Ze ziet meer in het benaderen van individuele bewoners. Dat zou meer opleveren.

Verwarring Donderdag berichtte Omroep West dat deze nieuwe manier van werven nog niet gesmeerd loopt. Nieuwe vrijwilligers die willen meehelpen weten niet waar ze zich kunnen melden en organisaties die de afgelopen jaren met eigen vrijwilligers de straat op gingen, weten niet waar ze aan toe zijn. 'Ik maak mij hier zorgen over', zegt Cemil Yilmaz van NIDA. 'Bij de introductie van de nieuwe methode, heb ik mijn verbazing al uitgesproken. Het blijkt altijd lastig te zijn om nieuwe vrijwilligers te trekken, maar kennelijk dacht het college een nieuw wondermiddel te hebben uitgevonden. Ik heb toen al gevraagd of het college een plan B heeft als er niet genoeg vrijwilligers gevonden kunnen worden. "Dat is niet nodig, want het gaat gewoon lukken", zei de burgemeester toen. Maar dat blijkt nu dus anders te zijn.'

Veiligheid Nino Davituliani van Hart voor Den Haag/Groep de Mos noemt het 'jammer' dat het nieuwe systeem nog niet op orde is. 'Wij gaan er vanuit dat er deze week duidelijkheid komt voor de mensen die willen helpen om oud en nieuw veilig te laten verlopen', zegt ze. Ook de PvdA is bezorgd. 'Wij vrezen dat er minder vrijwilligers zullen zijn dan voorgaande jaren', zegt PvdA-raadslid Mikal Tseggai. 'En dat kan niet de bedoeling zijn. Het is belangrijk dat vrijwilligers de straat op gaan om de buurt veilig te houden.'

Vraagtekens Dat vindt Yilmaz ook. 'Het is niet verstandig om een nieuw systeem te introduceren voor de belangrijke onderwerpen Oud en Nieuw, vrijwilligers en veiligheid. Dat zorgt voor de nodige vraagtekens.' PvdA-raadslid Tseggai denkt een tussenoplossing te hebben gevonden, waarbij alsnog gebruik wordt gemaakt van de bestaande organisaties. 'Vrijwilligers kunnen zich daar ook dit jaar gewoon melden. Wij laten de vrijwilligers vervolgens alleen met neutrale hesjes de straat op gaan en niet met hesjes van de eigen organisaties. Dat moet toch kunnen?' NIDA en de PvdA willen volgende week een debat over de vrijwilligerswerving.

Volgens de gemeente worden de komende weken bestaande en nieuwe vrijwilligers actief benaderd door de politie en stadsdeelorganisaties. Nieuwe vrijwilligers die willen meehelpen, kunnen een mailtje sturen naar de stadsdeelorganisatie.