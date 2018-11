Den Haag voorbereid op komst geradicaliseerde zoon omstreden imam

DEN HAAG - De Haagse burgemeester Pauline Krikke, politie, justitie en de veiligheidsdienst houden de komst van de geradicaliseerde zoon van een omstreden imam naar Den Haag nauwlettend in de gaten.

De zoon van prediker El Alami Amaouch raakte twee jaar geleden in opspraak. Op internet circuleerde een filmpje dat laat zien dat de jongeman ’s nachts door het Waalse Verviers loopt terwijl hij in het Arabisch oproept tot moord op christenen. ‘Oh Allah, vernietig de gehate christenen. Dood hen allen, spaar er niet één.’

De jongeman woonde tot voor kort in België, maar is inmiddels door de Belgische autoriteiten het land uitgezet. Dat meldt de Belgische staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken vandaag. Het vermoeden bestaat dat hij naar Den Haag kan komen. Hij heeft een Nederlands paspoort.



Zorgen

Zijn vader was hier in het verleden actief. Eind 2017 predikte hij in Transvaal en de Schilderswijk. Dat leidde toen tot zorgen in de lokale politiek. 'Deze prediker heeft onze nadrukkelijke aandacht', aldus een woordvoerder van de gemeente destijds. 'Het is de gemeente bekend dat hij in Den Haag is en we houden hem nauwgezet in de gaten binnen de mogelijkheden die we hebben. Zijn uitlatingen in het verleden bieden voldoende aanleiding om te willen weten wat hij nu doet. Als iemand giftige en ontwrichtende boodschappen verspreidt, treden we in Den Haag stevig op.'

De vader van de jongen zou eraan hebben bijgedragen dat veel jongeren in de omgeving van de Waalse stad zijn geradicaliseerd. Een aantal van hen zou naar Syrië zijn vertrokken om er te vechten.



Over de grens

De tiener moest in België een deradicaliseringsprogramma volgen. Hij is inmiddels meerderjarig en is vanwege zijn Nederlandse paspoort over de grens gezet. De Nederlandse autoriteiten zouden daarvan op de hoogte zijn gesteld. Zijn vader, ook wel bekend als Alami abu Hamza, werd al eerder uitgewezen.

Krikke bevestigt nu in een brief aan de gemeenteraad de mogelijke komst van de jongen naar Den Haag. Maar zij is daarop voorbereid, stelt ze. ‘In het geval van uitzetting met vermoedens van radicalisering hebben wij van meet af aan intensief contact met betrokken partijen, zoals politie, Openbaar Ministerie (OM) en de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV).’



Radicalisering voorkomen

De jongen wacht, als hij inderdaad komt, ‘een persoonsgerichte aanpak’. De burgemeester zegt: ‘Daarbij onderzoeken we in samenspraak met lokale en nationale partners welke maatregelen het meest opportuun zijn om met een persoonsgerichte aanpak verdere radicalisering te voorkomen, het proces van radicalisering te monitoren en systematisch toe te werken naar re-integratie en resocialisatie.’

Bovendien laat de Haagse burgemeester ook een duidelijke waarschuwing horen. ‘Het college deinst er niet voor terug om als dat nodig is stevige maatregelen toe te passen, maar gaat daarbij altijd wel zorgvuldig en juridisch zuiver te werk binnen de grenzen van de rechtsstaat.’