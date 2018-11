Verdachten schietpartij en ontvoering Den Haag blijven in de cel

Schietpartij in de Franklinstraat | Foto: Regio15

DEN HAAG - De drie broers die verdacht worden van een schietpartij en een ontvoering aan de Franklinstraat in Den Haag, blijven voorlopig vastzitten. Dat heeft de Haagse rechtbank vrijdag besloten. Eén van de broers werd weliswaar vrijgelaten voor het schietincident op 2 mei, maar moet meteen een andere celstraf gaan uitzitten.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de broers van 32, 28 en 25 jaar uit Arnhem, Den Haag en Delft van het beschieten van een man op de hoek van de Franklinstraat en de Newtonstraat in Den Haag. Ook zouden ze een andere persoon met de auto ontvoerd hebben naar Wassenaar.

Het slachtoffer van de ontvoering werd later die avond vlak bij de woning van de zus van de drie broers teruggevonden. De broers werden vlak na de gebeurtenis door de politie aangehouden, en zitten nog steeds vast. Volgens hun advocaten heeft de politie nog maar weinig bewijs tegen de broers kunnen vinden. 'Het heeft nu lang genoeg geduurd', zei een van de advocaten vrijdag in de rechtbank.



'Een simpele ziel'

De politie is er nog niet in geslaagd het gebruikte vuurwapen terug te vinden. Volgens de advocaat is er een prijs op het hoofd gezet van de beschoten en ontvoerde mannen, maar door andere personen dan de broers. 'Ik ben een simpele ziel', zei de 32-jarige verdachte, 'maar ik word hier als een monster neergezet.'

Volgens de rechtbank zijn er echter sterke aanwijzingen dat de auto's die bij de schietpartij en de ontvoering zijn gebruikt van twee broers waren. Dat de ontvoerde man is teruggevonden in een tuin vlakbij de woning van de zus, is voor de rechtbank een belangrijk bewijsstuk.



Veroordeeld in België

Daarom moesten de 32-jarige en 25-jarige broers vastblijven. Omdat de andere broer toch in de cel blijft vanwege een veroordeling in België, werd hij niet langer vastgehouden voor het incident aan de Franklinstraat op 2 mei.

LEES OOK: Opnieuw aanhoudingen voor schietpartij en ontvoering Franklinstraat