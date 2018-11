Deel dit artikel:













Politie Katwijk op zoek naar overvaller met mes Foto: John van der Tol

KATWIJK - De politie in Katwijk was vrijdagavond op zoek naar een overvaller, die mogelijk een mes bij zich had. Mensen die hem zagen, werden verzocht de politie te bellen. Er cirkelde ook een politiehelikopter boven de wijk om te zoeken.

Rond 21.00 uur vond de overval plaats aan de Schutterswei in Katwijk. Er moest worden uitgekeken naar een twintigjarige man. Hij droeg een spijkerbroek, een bodywarmer en een zwart petje. En mogelijk was hij gewapend.