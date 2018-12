Deel dit artikel:













Dode gevonden in sloot Kwintsheul Dode gevonden in Kwintsheul | Foto: Regio15

KWINTSHEUL - In een slootje aan het Weideland in Kwintsheul is zaterdagochtend een overleden persoon aangetroffen. Dat meldt de politie.

De hulpdiensten werden in eerste instantie opgeroepen voor een persoon te water, maar bij aankomst bleek dat de persoon al overleden was. Bij de plek waar de dode werd gevonden, stond een auto met open deur geparkeerd. Of de auto van de overleden persoon is, wordt nog onderzocht. De politie kan nog niks zeggen over de doodsoorzaak en identiteit van de overleden persoon.