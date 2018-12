Sint-Janskerk in Gouda luidt noodklok voor het klimaat

GOUDA - De Sint-Janskerk in Gouda luidde zaterdagochtend om 2 voor 12 zijn vier klokken voor het klimaat. Met deze 'noodklok' vraagt Greenpeace aandacht voor de opwarming van de aarde. Volgens de milieuorganisatie doen meer dan driehonderd klokken mee met de actie.

Met de actie roept Greenpeace minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op om meer te doen tegen klimaatverandering. Het luiden van de noodklok is vlak voor de jaarlijkse, internationale klimaattop van de Verenigde Naties, die maandag begint in Polen.

'Het is 2 voor 12 voor het klimaat', zegt Faiza Oulahsen van Greenpeace. 'Het is van essentieel belang dat Nederland maatregelen neemt om binnen de maximale opwarming van 1,5 graad te blijven. Dat halen we alleen als we onze CO2-uitstoot met zestig procent terugdringen in 2030. Dat betekent onder andere inzetten op zonne- en windenergie, onze bossen beschermen en de kolencentrales sluiten.



