Scheveningen op Houtrust onderuit tegen Excelsior Maassluis

DEN HAAG - Scheveningen blijft onderin de tweede divisie bivakkeren. De ploeg van trainer John Blok slaagde er tegen Excelsior Maassluis niet om in de derde overwinning van dit seizoen te boeken. De gasten zegevierden met 1-0.

De thuisploeg leek schadevrij de rust te halen, maar in blessuretijd van de eerste helft sloeg Excelsior Maassluis toe. Kevin Dercks kopte de bal uit een hoekschop binnen: 0-1.

Scheveningen slaagde er in het twee deel van de wedstrijd niet in om nog minimaal een punt over te houden aan het treffen. De Schollekoppen staat zestiende in de tweede divisie met tien punten uit veertien wedstrijden. FC Lienden heeft evenveel punten maar een minder doelsaldo. Volgende week gaat Bloks team op bezoek bij Jong Vitesse.



Scoreverloop Scheveningen - Excelsior Maassluis: 0-1 (0-1)