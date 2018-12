Politie sluit Binnenhof af voor protest 'gele hesjes'; drie aanhoudingen

DEN HAAG - De politie heeft het Binnenhof in Den Haag afgesloten voor protesten van de 'gele hesjes'. Zaterdag verzamelden meer dan honderd mensen zich met gele hesjes bij het Binnenhof. In navolging van de Franse protestbeweging Les Gillets Jaunes protesteren ze onder meer tegen het beleid van de Nederlandse regering.

De gele hesjes hadden zich verzameld op het Plein bij het Binnenhof, maar werden door de politie weggestuurd naar het Malieveld. De demonstranten wilden dit echter niet, waarop de politie het Binnenhof heeft afgesloten. De politie laat weten dat er drie mensen zijn aangehouden.

Rond 14.30 uur werden de demonstranten bij de Hofvijver tegengehouden en drukte de politie te paard hen langszaam richting het Malieveld. De politie heeft de actievoerder laten weten dat de actie moet worden stopgezet, anders volgen er arrestaties. Volgens verslaggever Mark Kool lijken de actievoerders gevolg te geven aan de oproep van de politie. Ze doen hun hesjes uit en gaan richting Malieveld om daar de actie voor te zetten.

'15 miljoen mensen'

'We laten ons inspireren door protesten van de gele hesjes in Frankrijk', vertelt een van de organisatoren, Ingeborg Westerhoff tegen de NOS. 'Als het aan ons ligt zonder geweld. Maar als er mensen zijn die zich op een andere manier willen uiten, dan moeten ze dat zelf weten. Iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf.' De actievoerders zingen liedjes, waaronder '15 miljoen mensen' van Fluitsma & Van Tijn. Onder andere columnist Ebru Umar loopt mee in het protest.

De organisatie heeft een lange lijst van actiepunten. Zo gaat het op de Facebookgroep Gele Hesjes NL onder meer over verlaging van de accijnzen, een ander zorgstelsel en migratiebeleid, verlaging van de pensioenleeftijd, een basisinkomen voor iedereen en het vertrek van premier Rutte. Ook in Maastricht, Nijmegen en Groningen wordt geprotesteerd.