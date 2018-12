Deel dit artikel:













Noordwijk en Quick Boys blijven ongeslagen na tamme topper Nick van Staveren juicht na zijn treffer | Foto: Orange Pictures

REGIO - Noordwijk en Quick Boys hebben met 1-1 gelijkgespeeld in een gezapig duel. Hoewel het duel het predicaat topper kreeg, imponeerden beide koplopers in de derde divisie amper. De ploegen zijn allebei nog wel ongeslagen in de derde divisie en voeren samen de ranglijst aan met 32 punten.

Noordwijk was de betere ploeg in de eerste helft. Na ongeveer een half uur spelen kwamen de mannen van Kees Zethof dan ook terecht op voorsprong. Het was Nick van Staveren die de openingstreffer van het duel op zijn naam schreef. Hij en zijn ploeggenoten konden maar een kleine tien minuten genieten van de 1-0 stand. Het was Dennis Kaars die de ploegen naast elkaar zette. De 1-1 van de oud-prof was tevens de rust en eindstand.

Rommelig begin tweede helft De tweede helft begon rommelig en beide ploegen kwamen maar sporadisch aan aanvallen toe. Het laatste kwartier ontbrandde het duel alsnog. Met name Dennis Kaars kreeg enkele kansen om het duel in Katwijks voordeel te beslissen. Dit lukte niet. Sander Bosma van Noordwijk kreeg drie minuten voor tijd zijn tweede gele kaart van de wedstrijd en mocht gaan douchen. Zijn ploeggenoot Denzel James miste twee minuten later nog een enorme kans. Het was het laatste kans van de wedstrijd Na 93 minuten voetballen, maakte scheidsrechter Daan Schaper een einde aan de topper.

DVS'33 wint Beide ploegen zijn met 32 punten koploper van de derde divisie zaterdag. Het doelsaldo van de Noordwijkers (46-18) is net iets beter dan dat van de Katwijkers (40-14). Doordat DVS ’33 met 2-0 van de amateurs van Ajax won is het verschil tussen de twee koplopers en de nummer drie nog maar vier punten. Scoreverloop Noordwijk - Quick Boys: (1-1)

1-0 Van Staveren

1-1 Kaars