Karsten Klein hoog op Europese lijst CDA Karsten Klein. Foto: Anette Brolenius

DEN HAAG - De Haagse CDA-fractievoorzitter Karsten Klein staat op plek drie voor de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in mei. Dat heeft het partijbestuur van de christen-democraten bepaald. De kans is groot dat Klein met deze positie wordt gekozen in het EP. Hij weet nog niet of hij stopt als fractievoorzitter in Den Haag. 'Maar dat je deze twee functies niet kunt combineren is duidelijk.'

Klein zegt dat hij daar 'de komende tijd heel goed over gaat nadenken'. De CDA'er was acht jaar wethouder in Den Haag. Sinds zijn partij geen deel meer uitmaakt van het college in de stad, is hij raadslid. Eind augustus wordt duidelijk dat hij het stokje van fractieleider Daniëlle Koster overneemt. Nu bestaat de kans dat Klein alweer snel vertrekt. 'Ik ben vanuit de Haagse afdeling genomineerd, dus er is vanuit de partij steun voor een eventuele stap naar Europa. Als ik gekozen word, zal ik zeker de belangen van Den Haag en de Randstad verdigen. Ik vind het in ieder geval een enorme eer dat ik op zo'n hoge plek terecht ben gekomen.'

Haagse kanidaten op lijsten Wytske de Pater, voorzitter van het CDA in Den Haag, laat in een persbericht weten blij te zijn met de Europese advieslijst. 'Het Haagse CDA-bestuur heeft zich sterk ingezet om Haagse kandidaten op de lijsten te krijgen. Met Karsten Klein op nummer drie voor Europa, Michel Rogier op plaats drie voor de Provinciale Staten en Cees Pluimgraaff op plaats vijf voor het waterschap zijn we daar goed in geslaagd. Wij vinden het belangrijk dat ook de stedelijke belangen goed behartigd worden.'