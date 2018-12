Noordwijk-speler Van Staveren geniet van topper: ‘Drieduizend man, echt kippenvel’

DEN HAAG - De verwachtingen waren zaterdag hooggespannen voor het topaffiche tussen Noordwijk en Quick Boys (1-1) in de derde divisie, maar uiteindelijk bleef het echte spektakel uit. Toch genoot Nick van Staveren, verantwoordelijk voor de Noordwijkse goal, van de derby. 'Mijn eerste derby, kom je hier, zie je 3000 man staan. Niet normaal, kippenvel.'

Voor Quick Boys maakte Dennis Kaars de gelijkmaker. En daar was hij blij mee. 'Dat geeft voldoening, maar het zou nog meer voldoening hebben gegeven als ik er nog één had gemaakt. Daar heb ik zeker de kansen voor gehad.'

'Fantastisch als je in een wedstrijd als deze mag scoren en belangrijk kan zijn voor je ploeg', zegt Van Staveren. 'Fantastisch, ik ben er de hele week mee bezig geweest.'



Kater na de topper

Kaars hield toch enigszins een kater over aan de topper. 'Het was een wedstrijd met twee gezichten. Er stond wat spanning op, dat gaat ten koste van het goede voetbal. Denk dat wij acht á negen kansen hebben gehad om te winnen. Dan heb je wel een kater, maar over de gehele wedstrijd was 1-1 wel een terechte uitslag.'

