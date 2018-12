Scheveningen-trainer Blok na nederlaag: ‘Wij hebben de beste kansen gehad’

DEN HAAG - Scheveningen-trainer John Blok baalde flink van de 0-1 nederlaag van zijn ploeg tegen Excelsior Maassluis. 'Zeker niet nodig, in de eerste helft hebben wij de beste kansen gehad', zei de oefenmeester na afloop.

'Excelsior Maassluis was wel beter aan de bal, wij hadden moeite met hun goede positiespel, maar wij kregen de beste kansen. Dan kom je ongelukkig op een 1-0 achterstand, ver in blessuretijd, met een bal die van richting wordt veranderd. Misschien is dat een beetje de situatie waarin wij zitten.'

Scheveningen kampt met de nodige blessuregevallen, ook tegen de Maasluizenaren zag Blok weer spelers afhaken. De nummer zestien van de tweede divisie snakt naar de winterstop. 'Ja, alleen al daarom. Het is fijn om elke zaterdag te spelen, maar twee weken rust om alles te laten herstellen zou fijn zijn. Maar we moeten nog twee wedstrijden spelen (tot aan de winterstop, red.).'





