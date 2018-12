SJC-trainer Sjaak Polak na overwinning: 'Dit moet gevierd worden'

NOORDWIJK - 'Dit moet gevierd worden', zegt SJC-trainer Sjaak Polak na de 2-3 overwinning van zijn ploeg op Eemdijk. Door de winstpartij neemt zijn team afstand van de degradatieplekken. Daar wil de Hagenaar nog niets van weten. 'Ik ga pas rekenen tien wedstrijden na de winterstop. Nu nog niet.'

'Het is toch geweldig dat we nu al dertien punten hebben', vervolgt hij zijn lofrede. 'Als ik zie hoe deze ploeg vecht, dan hoef ik nergens bang voor te zijn. We zijn mentaal sterk. Dat vind ik zo knap van deze jonge ploeg.'





