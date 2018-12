Deel dit artikel:













Snowboardspektakel in het centrum van Den Haag Max de Vries won de snowboardwedstrijd in Den Haag. | Foto: Red Bull Foto: Red Bull De winnaars van de snowboardwedstrijd Rock a Rail. | Foto: Red Bull Foto: Red Bull Foto: Red Bull

DEN HAAG - Een flink pak sneeuw zaterdagavond in het centrum van Den Haag. Voor de snowboardwedstrijd Rock a Rail op de Grote Markt was een baan gebouwd voor de wereldtoppers in het street snowboarden. Bij de mannen won Max de Vries uit Utrecht de wedstrijd. 'Het was echt een te gekke wedstrijd. In het centrum van Den Haag snowboarden voor zo veel mensen, dat maakt het heel speciaal.'

Voor het evenement was een twee verdiepingen hoge stellage gebouwd. Ook waren er stalen buizen, rails, neergelegd om te glijden en tricks uit te voeren. 'Het was een moeilijke wedstrijd, met de beste riders uit de wereld. Ik ben heel blij dat ik gewonnen heb', zei De Vries na afloop. Bij de vrouwen ging de zege naar Ivika Jürgenson uit Estland.