Opstelling ADO Den Haag: Groenendijk kiest voor vijf verdedigers tegen Ajax ADO Den Haag-verdediger Nick Kuipers | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - ADO Den Haag begint in een 5-3-2-opstelling aan het duel met nummer twee Ajax. Trainer Fons Groenendijk kiest voor Nick Kuipers, Danny Bakker en Wilfried Kanon centraal in de verdediging. Nasser El Khayati en Tom Beugelsdijk zijn niet opgenomen in de selectie van de Haagse ploeg vanwege blessures.

De extra verdediger in de basiself gaat ten koste van een aanvaller. De snelle buitenspelers Melvyn Lorenzen en Sheraldo Becker vormde de tweemans voorhoede van ADO. Het middenveld van de residentieclub wordt gevormd door John Goossens, Dion Malone en Lex Immers. Goossens, Becker, doelman Robert Zwinkels, reservedoelman Indy Groothuizen en trainer Groenendijk hebben allen een verleden bij de Amsterdamse ploeg. LEES OOK: ADO in andere formatie en zonder topscorer El Khayati naar Amsterdam