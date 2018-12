Deel dit artikel:













LIVEBLOG: Gaat ADO Den Haag stunten in de Johan Cruijff ArenA? Aaron Meijers | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - ADO Den Haag mag vandaag op bezoek bij de nummer twee van de eredivisie Ajax. De Amsterdamse club verzekerde zich afgelopen week van overwintering in de Champions League en zijn samen met PSV ongenaakbaar in de nationale competitie. Een gelijkspel of overwinning zou een regelrechte stunt zijn voor de ploeg van Fons Groenendijk. De wedstrijd begint om 12.15 uur.

Mis niets van de wedstrijd tussen Ajax en ADO Den Haag via dit liveblog. Vanaf 12.10uur zijn we er ook live bij met Radio West (89.3fm). Jim van der Deijl en Pim Markering geven vanuit Amsterdam deskundig commentaar op het duel.