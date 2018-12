ADO Den Haag speelbal van Ajax in eenzijdig duel

Lex Immers en David Neres in duel | Foto: Orange Pictures

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft in Amsterdam niet kunnen stunten tegen Ajax. De hoofstedelingen waren veel beter dan de mannen van Fons Groenendijk. Het kwaliteitsverschil kwam ook in de score tot uiting: 5-1.

Fons Groenendijk had zijn vertrouwde 4-3-3-opstelling ingeruild voor een wat defensievere basiself. Zo startte hij met drie centrale verdedigers en maar twee aanvallers.

De eerste helft was ADO een speelbal voor Ajax. Maar sporadisch kwamen de mannen van Groenendijk van eigen helft af. Sheraldo Becker zag dat Ajax-keeper André Onana zijn schot keerde en John Goossens zag een vrije trap naast gaan.



Nick Kuipers en Robert Zwinkels sta-in-de-weg

Ajax viel tussen de pogingen van ADO Den Haag naar hartenlust aan. Verdediger Nick Kuipers en doelman Robert Zwinkels konden met kunst- en vliegwerk enkele kansen ternauwernood voorkomen. Ze hadden geen antwoord op pogingen van David Neres en Nicolás Tagliafico, waardoor het na twintig minuten 2-0 stond.

Acht minuten voor rust kreeg ADO Den Haag een vrije trap op twintig meter van het doel. Aaron Meijers ging achter de bal staan en schoot het speeltuig strak de kruising in. Een schitterend doelpunt en niet onbelangrijk: de aansluitingstreffer.

Terug naar 4-3-3

Vlak voor rust maakte Matthijs de Ligt aan alle Haagse illusie een einde. De aanvoerder van de Amsterdammers kon van 25 meter vrij uithalen en schoot de bal in de verre hoek. Keeper Zwinkels zag er slecht uit bij de poging van de jonge international. De 3-1 van De Ligt was de ruststand.

In de rust schakelde Groenendijk over van zijn 5-3-2-systeem naar het vertrouwde 4-3-3-systeem. Melvyn Lorenzen werd vervangen door Tomáš Necid. John Goossens verhuisde naar de linksbuitenpositie.



Fout Kanon

Het mocht niet baten. Drie minuten in de tweede helft ging ADO-verdediger Wilfried Kanon in de fout en kon Donny van de Beek de 4-1 binnentikken. Ajax domineerde vervolgens het spel en zag vele pogingen in schoonheid stranden. Ook ADO-doelman Zwinkels redde enkele keren bekwaam. Alleen Kasper Dolberg trof nog doel voor de hoofdstedelingen.

Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels, Troupee, Kuipers, Bakker, Kanon, Meijers, Malone (Falkenburg '77), Immers, Goossens (Zhang '70). Becker, Lorenzen ( Necid '46)

Gele kaarten: n.v.t.

Rode kaarten: n.v.t.

Scheidsrechter: Pol van Boekel