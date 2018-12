Deel dit artikel:













ADO-trainer Groenendijk over tactiek: ‘Wat je ook probeert, Ajax is de veel betere ploeg’ ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - ADO Den Haag begon tegen Ajax in een 5-3-2-opstelling. Een experiment van Fons Groenendijk dat niet goed uitpakte. De trainer is daar eerlijk over. ‘Ik ben er niet tevreden over. Ik heb het al snel teruggedraaid.’

Groenendijk vervolgt: 'Je probeert het achterin vol te zetten met verdedigers, zodat ze er niet doorheen komen. Toch vond Ajax de ruimte. Dan moet je mensen gaan dekken, dat ging niet geweldig. Toen ik het omzette kregen we iets meer grip op de wedstrijd.' De oefenmeester was daarnaast wel eerlijk. De tegenstander uit Amsterdam had veel meer kwaliteit. 'Wat je ook probeert neer te zetten. Ajax is de veel betere ploeg. Het is geen schande dat we verliezen. Maar sommige doelpunten die we weggeven zijn wat minder makkelijk te verteren.' LEES OOK: Groenendijk confronteert selectie ADO: 'Ben je op een gegeven moment klaar mee'