Aangehouden 'gele hesjes' weer vrij

DEN HAAG - De drie actievoerders in gele hesjes die zaterdag in Den Haag door de politie zijn opgepakt, zijn weer op vrij. Dat meldt de politie. Ze waren aangehouden omdat zij de instructies van agenten niet opvolgden.

Enkele tientallen actievoerders hadden zich zaterdag verzameld bij het gebouw van de Tweede Kamer. In navolging van de Franse actiegroep Les Gilets Jaunes demonstreerden zij tegen het beleid van de Nederlandse regering. De demonstranten hadden een hele waslijst aan actiepunten. Zo willen zij onder meer dat premier Rutte opstapt en dat de accijnzen omlaag gaan. Ook hebben zij kritiek op het immigratiebeleid en menen zij dat de NOS fake news verspreidt. De betoging verliep rustig.

Den Haag was niet de enige Nederlandse stad waar zaterdag is gedemonstreerd. Dat gebeurde ook in Maastricht, waar de politie wist te voorkomen dat de snelweg A2 werd geblokkeerd. In Parijs liep een betoging uit de hand. Daar moest onder meer een waterkanon en traangas worden ingezet en zijn honderden actievoerders opgepakt.