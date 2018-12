Deel dit artikel:













West Wekker: Topdrukte bij postsorteercentrum en de lancering van een digitaal Vermeer-project Drukte bij het postsorteercentrum

REGIO - Goedemorgen! Het is de week van Sinterklaas en aangezien we steeds meer cadeaus bestellen via internet, draait het postsorteercentrum in Den Hoorn overuren. Google biedt vanaf vandaag de mogelijkheid om het volledige oeuvre van de Delftse schilder Johannes Vermeer virtueel te bekijken en twee voormalige chefs van de Hema staan vandaag in Den Haag voor de rechter omdat zij samen anderhalfduizend artikelen uit de winkel achterover hebben gedrukt. Dit is de West Wekker!

Wat kan je vandaag verwachten:

Topdrukte bij het postsorteercentrum in Den Hoorn deze week. We kopen onze sinterklaas- en kerstcadeaus allang niet meer massaal in de winkel, maar bestellen gretig online. Wij hebben vandaag een afspraak met een van de harder werkers, die ons een rondleiding geeft. De reportage kun je later vandaag zien.

De Hollandse meester Johannes Vermeer woonde en werkte zijn hele leven in Delft. Vandaag is de start van het Google Vermeer-project. Het Mauritshuis in Den Haag en nog zestien andere musea uit binnen- en buitenland werkten hieraan mee. Aan de hand van de nieuwste digitale technieken kan het volledige oeuvre van de Delftse schilder bekeken worden vanachter je computer.

Pennen, aanstekers, chocola, textiel, lampen en computerspullen... twee voormalige leidinggevenden van de Hema namen het gewoon mee uit de winkel. Zij staan vandaag in Den Haag voor de rechter en worden verdacht van diefstal en verduistering.

Het weer : Na een milde nacht wordt het vandaag zo'n 13 graden. Het is grotendeels bewolkt en er valt af en toe een bui. Soms laat ook de zon zich zien.

De verkeersveiligheid in ons land kan worden vergroot door 600.000 verkeersborden van straat te verwijderen, schrijft De Telegraaf. Nu staan er ruim drie miljoen waarschuwings- en gebodsborden, waarvan dus twintig procent overbodig is en voor verwarring onder verkeersdeelnemers zorgt. De bordenchaos leidt tot gevaarlijke situaties, omdat de aandacht voortdurend wordt opgeëist door borden in plaats van dat automobilisten, motorrijders en fietsers op elkaar letten.

Wie vandaag rond het middaguur bij een bus-, tram- of metrohalte staat te wachten krijgt op de digitale vertrekborden een NL-Alert te zien. Het is de eerste keer dat het testbericht ook op deze manier wordt verspreid.

Een op de vijf mantelzorgers heeft moeite om de kosten van het mantelzorgen op te brengen. Dat blijkt uit een enquête onder ruim drieduizend mantelzorgers, meldt Trouw. De meest genoemde post zijn reiskosten, bijvoorbeeld voor kinderen die naar hun ouders in een andere woonplaats moeten reizen, of voor het vervoer van degene die zorg nodig heeft.

Vanavond op TV West: Johan Gaat Nat

Een nieuwe aflevering van Johan gaat Nat. In dit programma duikt Johan Overdevest in de wereld van water. Centraal staat de vraag wat wij met water doen en wat water met ons doet.

