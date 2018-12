Deel dit artikel:













Kjeld Nuis wel, Kiki Bertens niet genomineerd voor NOC*NSF Sportgala Kjeld Nuis | Foto: ANP

DEN HAAG - Tweevoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis is voor het eerst genomineerd voor de titel Sportman van het Jaar. De schaatser uit Zoeterwoude neemt het op tegen viervoudig winnaar Epke Zonderland en de motorcrosskampioen Jeffrey Herlings. Niet genomineerd voor de titel Sportvrouw van het Jaar is tennisster Kiki Bertens. Na een uitstekend jaar leek de Wateringse een logische keuze, maar de concurrentie bij de dames was volgens de vakjury 'moordend'.

Nuis lijkt met zijn zeges op de 1.000 en 1.500 meter tijdens de Olympische Winterspelen van Pyeongchang een goede kans te maken. Maar Herlings werd overtuigend wereldkampioen in de MXGP door bijna alle grand prixs waaraan hij meedeed te winnen. Zonderland won voor de derde keer de wereldtitel op de rekstok. Bertens moest het afleggen tegen de olympische schaatskampioenen Suzanne Schulting (shorttrack) en Jorien ter Mors (langebaan) en de wereldkampioenen Anne van der Breggen (wegwedstrijd wielrennen) en Annemiek van Vleuten (tijdrit wielrennen). Haar coach Raemon Sluiter is wel genomineerd. Samen met de Haagse schaatscoach Jac Orie en Jeroen Otter (shorttrack) maakt hij kans op de eretitel Coach van het Jaar.

Bekendmaking In de categorie Sportploeg van het Jaar moet het Haagse 49erFX-zeilduo Annemiek Bekkering en Annette Duetz het opnemen tegen het Nederlandse hockey damesteam en de teamsprinters bij het baanwielrennen. De Alphense rolstoeltennister Diede de Groot heeft in de strijd om Paralympiër van het Jaar concurrentie van de Nederlandse rolstoelbasketballers en snowboardster Bibian Mentel. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens het NOC*NSF Sportgala op woensdag 19 december. De stem van de vakjury telt voor 50 procent; de sporters bepalen de andere 50 procent.