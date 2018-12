HBS neemt zes maanden geschorste Gino Mulder in genade aan

Gino Mulder in duel met Can Memisoglu tijdens HBS - Westlandia. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Door zijn Haagse derdedivisieclub HBS was Gino Mulder (31) tot de winterstop geschorst, maar zondagmiddag mocht de international van Aruba alsnog opdraven in de derby tegen Westlandia. Personele problemen hadden coach Marcel Koning daartoe genoopt.

'Het was lekker om weer op niveau te spelen', reageert Mulder op zijn eerste minuten voor HBS in ruim vier maanden tijd. De reden voor zijn straf: hij kreeg vorig seizoen maar liefst drie rode kaarten, wat gepaard ging met forse schorsingen van de KNVB.

Dat leidde tot boosheid bij zijn trainer. Zo zei Koning na de thuisnederlaag tegen UNA een jaar geleden al: 'Waar ben je in godsnaam mee bezig?', 'hij laat ons gewoon stikken' en 'dom is nog het minste woord wat je erover kunt zeggen'.



'Een halfjaar wat overdreven'

Mulder: 'Ik snap dat ik ben geschorst, maar ik vond een halfjaar wat overdreven. Maar goed, het is gebeurd. Borst vooruit, we moeten het met zijn allen doen. Uiteindelijk gaat het om de club, niet om Gino of wie dan ook. We moeten gewoon punten pakken en erin blijven.'

In het duel met Westlandia vielen Kevin Schutte (gebroken vinger) en Boris van den Berg (ziek) uit, waardoor Mulder al vroeg mocht invallen. De oud-speler van onder meer Katwijk, Jodan Boys en Quick deed zijn taken als gelegenheidsrechtsback naar behoren.



Op meerdere posities uit de voeten

'Op die plek speel ik al bij Aruba, en dat weet de trainer ook. Het maakt voor mij niet echt uit, kan op meerdere posities uit de voeten. Hoe snel ik me nu in het elftal denk te spelen? Het feit dat je gevraagd bent om eerder terug te komen, zegt al genoeg. Ik denk dat het wel snel zal gaan.'

LEES OOK: Westlandia en HBS schieten weinig op met doelpuntloos gelijkspel