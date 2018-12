Zoekactie na bedreiging in Haagse avondwinkel

DEN HAAG - Aan de Rijswijkseweg in Den Haag heeft de politie zondagavond een zoekactie gehouden na een bedreiging. Volgens ooggetuigen droegen agenten hierbij ook kogelwerende vesten. De bedreiging vond plaats in een avondwinkel.

Op Twitter meldt Politie Laak dat er gezocht wordt naar 'een negroïde man van begin dertig' op een fiets. Hij heeft een kort breed postuur en draagt een donker petje.

De politie adviseert om de man niet zelf aan te spreken, maar 112 te bellen zodra hij wordt gezien. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Mogelijk was het een poging tot een overval.