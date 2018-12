Deel dit artikel:













Radar Love wordt geëerd met expositie De Haagse rockband Golden Earring (archieffoto)

DEN HAAG - Het is dit jaar 45 jaar geleden dat de grootste hit van de Golden Earring werd uitgebracht. Radar Love, want daar hebben we het natuurlijk over, betekende de internationale doorbraak van de band. Als hommage aan het nummer organiseren beeldend kunstenaars Marcello en Els van de Haagse Rock Gallery een expostie met Radar Love als thema.

Voor de expositie heeft het duo elf collega's uitgenodigd om aan de slag te gaan met het nummer. De deelnemers die hier gehoor aan hebben gegeven zijn Cees van Rutten, Fenneke Weltevree, Freek Henkes, Hilbert Krane, Jack Wilms, Judy van Meeteren, Marike Cools, Mark Pistoor, Marko Klomp en Milja de Zwart. Radar Love bereikte eind 1973 de eerste plaats in Nederland en daarna de top 10 in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Tijdens hun toer door de Verenigde Staten in de zomer van 1974 haalde de groep met Radar Love de dertiende positie in de Billboard Hot 100.

Beste driving song Het nummer werd als gevolg van zijn thema en de groove verkozen tot 'ultimate driving song' en was onder andere prominent te horen in de actiefilm Baby Driver uit 2017. Het nummer werd meer dan 500 keer gecoverd, o.a. door Homer Simpson en heeft zelfs een eigen website. Het werd ook geparodieerd als Radar Sucks. Marcello en Els hebben zelf het complete nummer geïllustreerd. Bij elke zin van Radar Love dat diep in hun Haagse dna zit - is een tekening gemaakt. Het eindresultaat hiervan is, samen met het werk van de andere elf beeldend kunstenaars, vanaf 9 december te zien bij Rock Gallery in Den Haag. LEES OOK: Niet Den Haag, maar Amsterdam dé muziekstad van Nederland