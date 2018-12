Deel dit artikel:













Vrouw schiet haar man te hulp en raakt zo rijbewijs kwijt De vrouw bleek dronken. (Foto: Twitter politie Gouda)

BODEGRAVEN - Een vrouw moest in de nacht van zondag op maandag haar rijbewijs inleveren in Bodegraven. Ze was gebeld door haar man, die van zijn fiets was gevallen. Waarschijnlijk omdat hij teveel gedronken had.

Toen de vrouw de man kwam ophalen, sprak ze de agenten - die haar man hielpen - aan met dubbele tong. 'Na controle bleek ook zij onder invloed', laat een politiewoordvoerder weten. De vrouw werd daarop meegenomen naar het politiebureau.Ze had zelfs zoveel gedronken dat ze haar rijbewijs moest inleveren. Haar man is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.