Uur lang grote problemen op A12 na ongeluk bij Oudenrijn

GOUDA - Verkeer op de A12 naar Utrecht moest maandagochtend rekening houden met een lange file. Aanleiding was een ongeluk bij knooppunt Oudenrijn.

Vanwege dit ongeluk werden twee rijstroken afgesloten. De ANWB waarschuwde rond 8.00 uur voor een uur en een kwartier vertraging. De file begon bij Reeuwijk en was rond 8.15 uur 22 kilometer lang. Rond 8.30 uur werden de afgesloten rijstroken weer vrijgegeven, maar de file loste maar langzaam op. Rond 9.00 uur bedroeg de vertraging nog zo'n twintig minuten.

Ook op de A13 van Den Haag naar Rotterdam zijn er problemen. Vanaf knooppunt Ypenburg moet je rekening houden met een half uur vertraging vanwege een kapotte vrachtwagen bij Rotterdam Airport. Die wordt geborgen. De rechterrijstrook is dicht. De ANWB adviseert om te rijden via de A4 en de A20. 'Maar ook daar is het druk', waarschuwt ANWB-woordvoerder Passet.