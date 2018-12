Man bedreigd met vuurwapen, geslagen en beroofd

ZOETERMEER - Een 27-jarige man uit Zoetermeer is zondagavond bedreigd met een vuurwapen en beroofd. Dit gebeurde op de Paasberg in Zoetermeer, toen hij rond 22.30 uur uit zijn auto stapte.

Drie donkere mannen kwamen op hem af, sloegen hem en gingen er vandoor met zijn horloge. Daarna renden ze weg richting de Tempelberg. Een van de verdachten wordt door het slachtoffer 23 jaar oud geschat. Die man is 1,80 tot 1,85 meter lang en heeft dunne benen. Hij droeg een dik zwart bomberjack met een insteekzak. De jas heeft een grijze kraag en grijze mouwen en geen capuchon.

De verdachte droeg verder een donkergrijze trainingsbroek, zwarte sportschoenen en een zwarte hoodie. Die had hij strak getrokken, met de touwtjes over zijn hoofd. Het slachtoffer is in een ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.

