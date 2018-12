Docent Haags conservatorium Componist des Vaderlands: 'De componist is geen geest'

DEN HAAG - Een boegbeeld zijn voor de Nederlandse klassieke muziek. Die taak krijgt Calliope Tsoupaki, docente aan het Haagse conservatorium. Ze is in het programma Podium Witteman benoemd tot Componist des Vaderlands. Een van haar eerste wapenfeiten is het schrijven van de muziek voor ‘De dag van de rechten van de mens’ op 10 december aanstaande. Ze doet dat samen met panfluitist Matthijs Keune.

De Componist des Vaderlands is een initiatief van Buma-cultuur dat het muziekleven in Nederland een boegbeeld wil geven. ‘De Componist des Vaderlands is een spraakmakende toondichter’, aldus de website van de Componist des Vaderlands. ‘Als bevlogen ambassadeur komt de componist op voor het belang van alle betrokkenen in het muziekleven en gaat in gesprek met alle instellingen en mensen die met muziek te maken hebben.’

Tsoupaki, Griekse van geboorte, wil graag zichtbaar zijn en laten zien wat een componist doet. ‘De componist is geen geest. We leven nu en we geven veel van onszelf aan de mensen en de maatschappij. Dat moet zichtbaar zijn. Het beeld van Mozart met krullen en het hoofd van Beethoven op de piano is achterhaald. De componist leeft nu.’





