Leidinggevende rooft 1500 spullen bij Hema Delft, winkel eist 32.000 euro

DELFT - Winkelketen Hema eist 32.000 euro van een 48-jarige vrouw uit Den Haag en haar 43-jarige man. De twee verduisterden een groot aantal spullen bij de Hema-vestiging in Delft. De vrouw was een van de leidinggevenden bij die Hema-vestiging.

In februari liepen de man en vrouw tegen de lamp. Ze zouden sinds september 2016 bijna 1500 spullen achterover hebben gedrukt. Het ging dan om pennen, aanstekers, chocolade, kleren, maar ook lampen en computeraccessoires.

De verdachten waren niet aanwezig bij de eerste rechtszaak, die maandagochtend diende. Op 6 mei volgt de inhoudelijke behandeling. Dan maakt het OM ook de strafeis bekend. De man ontkent zijn betrokkenheid bij de verduistering, zo verklaarde zijn advocaat maandag. Of de vrouw - die haar baan bij de Hema is kwijtgeraakt - wel schuld bekent, is niet duidelijk.

