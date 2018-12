Bertens geen Sportvrouw van het Jaar: 'Weer twee schaatsers, ik word er moe van'

DEN HAAG - Gefronste wenkbrauwen werden er zondag in sportminnend Nederland opgetrokken toen de nominaties voor Sportvrouw van het Jaar 2018 bekend werden gemaakt. De Wateringse Kiki Bertens moest twee schaatsers en twee wielrenners voor laten gaan. Tenniscommentator en oud-toptennisster Marcella Mesker was duidelijk: ‘Als je puur naar de sport kijkt, heeft Kiki unieke prestaties geleverd in een mondiale sport. Een sport die groter is dan schaatsen of vrouwenwielrennen.’

De Haagse Mesker had wel verwacht dat Bertens niet bij de laatste vier kanshebbers voor Sportvrouw van het Jaar zou zitten. 'Het is een olympisch jaar', zegt ze stellig. 'Dan worden er vooral olympisch kampioenen gekozen. Heeft ze in 2019 zo’n topjaar dan wordt ze gegarandeerd gekozen.'

'Ik ben wel blij dat ze bij de laatste tien genomineerden zat', vervolgt Mesker haar verhaal. 'Maar ik zie weer twee schaatsters, daar word ik een beetje moe van. Ik begrijp ook wel, het is een olympisch jaar met olympische winnaars. Maar het is wereldwijd maar een kleine sport.’



Het gaat goed met de Nederlandse sport

Shorttrackster Suzanne Schulting, de wielrensters Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen en langebaanschaatster Jorien ter Mors zijn wel uitgekozen bij de vrouwen. 'Ze ligt er geen nacht wakker van dat ze niet is genomineerd', weet Mesker. 'Ze is lekker met de voorbereidingen op 2019 bezig. De Australian Open is iets belangrijker dan het sportgala.'

De Noordwijkerhoutse sportjournalist Thijs Zonneveld is eveneens heel duidelijk over de genomineerden en het sportgala. 'Ik heb er niets mee', zegt hij resoluut. 'Het is appels met peren vergelijken. Vroeger had je één iemand die erboven uitstak. Maar het gaat tegenwoordig zo goed met de Nederlandse sport. We zijn verwend. Als er drie andere sporters waren genomineerd in een categorie dan was er ook gezeik geweest.'



Nieuwe opzet sportgala

Mesker is het met Zonneveld eens dat het appels met peren vergelijken is. 'Schaatsen is internationaal veel kleiner dan tennis. Maar die sport zit in onze cultuur, in ons bloed en in ons hart. Niet in mijn hart trouwens. Maar schaatsen wordt elke week door de NOS uitgezonden. Kiki komt soms in een klein fragmentje in het Sportjournaal voorbij. De wedstrijden van Bertens zie je alleen bij Fox Sports. Die zender bereikt geen miljoenenpubliek.'



Zonneveld is voor rigoureuze maatregelen bij het sportgala. 'Het NOC*NSF moet op zoek naar een nieuw format. Zo’n verkiezing gaat in tegen alles waar sport voor staat. Sport is meetbaar: wie is als eerste over de lijn, wie springt het hoogste, wie scoort het meeste. Dat is bij zo’n verkiezing niet aan de orde. Het is subjectief. Het past niet bij de belevingswereld van de sporters.'



Genomineerden niet naar het gala

'Sommigen genomineerden komen niet eens naar het gala', gaat Zonneveld verder met zijn pleidooi. 'Je ziet het bijvoorbeeld ook aan de mensen die mijn tweet hebben geliked. Daar zaten zelfs oud-winnaars tussen. Misschien moeten we er een sportpersoonlijkheid van het jaar verkiezing gaan houden, net als in Groot-Brittannië. Wat iemand doet voor de maatschappij als sporter, zoals zwemmer Maarten van der Weijden. Dat is een interessante optie.'



De trainer van Kiki Bertens: Raemon Sluiter is genomineerd voor de prijs Coach van het Jaar. Hij neemt het op tegen de Haagse schaatscoach Jac Orie en Jeroen Otter (shorttrack). De Rotterdammer liet weten dat hij daar 'een rare smaak van in zijn mond heeft'. Volgens Mesker is de nominatie van Sluiter wel een erkenning. 'Een soort troostprijs', noemt ze het. ‘Een teken dat de sportprestaties van Bertens als geweldig worden gezien.'



Kjeld Nuis

Bij de Sportman van het Jaar-verkiezing werd de Zoeterwoudse schaatser Kjeld Nuis geselecteerd. Hij neemt het op tegen viervoudig winnaar Epke Zonderland en de motorcrosskampioen Jeffrey Herlings.

De winnaars worden bekend gemaakt tijdens het NOC*NSF Sportgala op woensdag 19 december. De stem van de vakjury telt voor 50 procent; de sporters bepalen de andere 50 procent.

