Gehele oeuvre Vermeer samengebracht in één museum

In het virtuele museum zijn de schilderijen van Vermeer tot in de diepste details te bekijken | Foto: Mauritshuis

Al het werk van Johannes Vermeer is ondergebracht in een virtueel museum | Foto: Mauritshuis / Herzog Anton Ulrich Museum

DEN HAAG - Wie het gehele oeuvre van Johannes Vermeer wil zien, hoeft daar niet langer voor de hele wereld over. Maandag lanceerde het Mauritshuis een virtuele galerij waarin alle 36 werken van de Delftse kunstschilder te zien zijn. Via computer, tablet of smartphone kan je 'rondwandelen' in een fictief museum waar de schilderijen van Vermeer tot in de diepste details te bekijken zijn.

'Door je telefoonscherm vlieg je het gebouw binnen waar alle 36 werken van Vermeer hangen', aldus Emilie Gordenker, directeur van het Mauritshuis. Anders dan in een echt museum, is het werk tot in de diepste details te bekijken, vertelt Gordenker. 'De schilderijen zijn weergegeven in zo'n hoge resolutie, dat je heel dichtbij kan komen.'

De kunstwerken die in het digitale museum hangen, bevinden zich in achttien collecties verdeeld over zeven landen in Europa en de Verenigde Staten. Op initiatief van het Mauritshuis in Den Haag sloegen verschillende culture partners en Google Arts & Culture de handen in een om de werken van Vermeer in een virtueel museum onder te brengen.

