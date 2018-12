Kankerverwekkende stof in verf vuurtoren; gemeenteraad eist opheldering

DEN HAAG - Het Haags stadsbestuur moet opheldering geven over het aantreffen van de gevaarlijke verf chroom-6 bij werkzaamheden aan de vuurtoren in Scheveningen. Hart voor Den Haag/Groep de Mos noemt het onbegrijpelijk dat verfbladders die loskwamen bij onderhoud door de buurt dwarrelen, terwijl die de kankerverwekkende stof bevatten.

Rijkswaterstaat, de eigenaar van de vuurtoren, voert sinds begin september groot onderhoud uit aan de vuurtoren. Door middel van zandstralen worden oude verflagen en roest verwijderd. Daarna zou de toren worden gerestaureerd en opnieuw geverfd.

De bedoeling was dat de werkzaamheden op 1 oktober waren afgerond, maar ze liggen al even stil. Dat komt omdat er chroom-6 is aangetroffen in de oude verflagen. Chroom-6 werd jarenlang gebruikt in verf. Het biedt extra stevigheid en bescherming tegen corrosie. Later werd ontdekt dat het hoge blootstelling schade aan weefsel en cellen kan veroorzaken en het kankerverwekkend zou zijn.



'Veiligheid staat voorop'

Rijkswaterstaat onderzoekt nu wat het aantreffen van chroom-6 betekent voor het onderhoud aan de vuurtoren. 'Daarbij staat zorgvuldigheid en veiligheid voorop,' aldus een woordvoerder. 'Hoe dat het beste kan, is nu onderwerp van onderzoek.' Ook bij torens in onder meer Noordwijk, Egmond aan Zee, Burgh Haamstede, Noordwijk en op Vlieland is chroom-6 aangetroffen.

Raadslid René Oudshoorn van Hart voor Den Haag/Groep de Mos noemt de gang van zaken onbegrijpelijk. Volgens hem zijn bewoners niet zelf actief geïnformeerd door Rijkswaterstaat of de gemeente, maar moesten die zelf gaan vragen wat er aan de hand was. Zij kregen aanvankelijk een geruststellend verhaal te horen. Oudshoorn: 'Maar voorlopig liggen de verfbladders gewoon nog in de struiken en tuinen.'



Verfresten in de omgeving

Volgens Oudshoorn lijkt het erop dat de beschermende folie rond de toren z'n werk niet goed heeft gedaan. Het ziet er gescheurd uit en in de buurt liggen dus ook verfschilfers. Dat er verfresten in de omgeving zijn terechtgekomen, is volgens de woordvoerder niet bekend bij Rijkswaterstaat. Wel zegt hij dat de gemeente en andere belanghebbenden direct op de hoogte zijn gesteld van het aantreffen van chroom-6.

Oudshoorn wil van het stadsbestuur weten of dit het nieuws over de vuurtoren 'onder de pet heeft gehouden'. Het raadslid: 'Formeel valt het onderhoud onder Rijkswaterstaat maar daar waar de volksgezondheid in het geding komt ligt er een taak voor de gemeente om omwonenden behoorlijk en proactief te informeren.'

LEES OOK: Iconische vuurtoren 'in condoompje geschoven' voor renovatiewerkzaamheden