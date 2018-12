Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man mishandeld en beroofd door duo in Leidschendam Archieffoto: John van der Tol

LEIDSCHENDAM - Een 58-jarige man uit Hillegom is zondagavond mishandeld en beroofd in de Burgemeester Roeringlaan in Leidschendam.

Volgens een getuige werd hij rond 21.40 uur door twee mannen tegen de grond gewerkt, geschopt en geslagen. Daarna gingen de verdachten er vandoor met verschillende spullen van de man. Een van de twee mannen verdween richting supermarkt Dirk van de Broek, de ander naar de Caan van Necklaan. De mannen hadden zwarte kleren aan. De politie vraagt getuigen zich te melden.





LEES OOK: Man bedreigd met vuurwapen, geslagen en beroofd