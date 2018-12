80.000 pakketjes per dag rond de feestdagen: 'We beginnen al in januari met de planning'

DEN HOORN - Meer dan 80.000 pakketjes verwerkt het sorteercentrum van Post NL in Den Hoorn op een drukke dag in december. Op een 'rustigere' dag als deze maandag zijn dat er rond de 55.000. Een goede voorbereiding is noodzakelijk. Afdelingsmanager Wil van der Schelling: ‘We beginnen al in januari met de plannen voor de feestdagen.’

Landelijk worden er in de maanden november en december zo’n vijftig miljoen pakketjes verwerkt. Naast de bekende cadeaudagen als Sinterklaas en Kerstmis, winnen ook uit de Angelsaksische wereld overgewaaide dagen als Black Friday en Cyber Monday aan populariteit in Nederland. Omdat consumenten steeds meer online inkopen doen, krijgen postorderbedrijven steeds meer te verwerken.

'Elk jaar wordt het drukker', stelt ook Van der Schelling. 'We krijgen er nieuwe pieken bij. Black Friday is een piekdag, net als de dag voor Sinterklaas en de week daarna begint de piek voor Kerst al.'



Maatregelen om drukte op te vangen

Om de drukte op te vangen zijn er maatregelen genomen. 'Landelijk zijn er duizend extra bezorgritten bijgekomen', weet Van der Schelling. 'We starten eerder, we eindigen later. Dit in de hoop dat we vóór Sinterklaas kunnen bezorgen.'

Webwinkels maken vaak reclame met de slogan: 'Vandaag besteld, is morgen in huis'. In die reclameleus heeft Post NL een belangrijke rol. Dat weet Van der Schelling ook: 'Normaal gesproken bezorgen wij 98 procent van de pakketten op tijd. Met deze drukte lopen we iets achter. Het gaat om een heel klein percentage, maar we redden het niet om alles op tijd te bezorgen.' Hij vraagt begrip voor de pakketbezorger: 'Die doet echt z'n best, maar het is echt heel druk.'



Steeds meer online inkopen

Consumenten doen steeds meer online hun inkopen. De postorderbedrijven moeten daar professioneel op inspelen. Zo heeft Post NL in 2018 al drie extra distributiecentra in gebruik genomen. 'En er staan er nog meer gepland', verklapt Van der Schelling. 'We groeien mee met het aanbod. De krimp die we bij het bezorgen van brieven hebben, die komt er bij pakketten in dezelfde percentages bij. Ik weet niet wat het plafond is.'

Op 27 december zijn de feestdagen voorbij. Niet iedereen is blij met het cadeau dat onder de boom lag. Dus dan begint het circus van retourneren. 'Dan blijft het nog even druk', weet de afdelingsmanager. 'Tot halverwege januari. Maar er zijn geen stille periodes meer zoals we die lang geleden hadden.'

