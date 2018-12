Van Zuilen hoort ‘morrende’ Rijnsburg-supporters: ‘Niet tevreden over het spel’

DEN HAAG - Rijnsburgse Boys draait de laatste weken alles behalve goed. Uit de laatste vier wedstrijden pakte de ploeg van Wilfred van Leeuwen slechts twee punten en daardoor is het afgehaakt voor de bovenste plaatsen in de tweede divisie.

‘Er is een aantal supporters niet tevreden over de resultaten’, zegt Willem van Zuilen in Bankzitters. ‘Ik werd er zondag op de straat zelfs op aangesproken’, vervolgt hij. ‘Ook langs de lijn hoorde ik vorige week supporters morren. Ik weet niet wat er aan de hand is.’

Van Zuilen constateert wel dat het niet lekker loopt tussen aanvoerder Wesley Goeman en trainer Van Leeuwen. ‘Wat er tussen die twee speelt, daar krijg ik geen vinger achter. Ik geloof niet dat ze bij elkaar op de verjaardagen komen.’

