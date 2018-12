Blauwalg in Delftse Hout moet nu echt verleden tijd worden

Adviesborden over zwemmen bij Delftse Hout | Foto: Omroep West

DELFT - Het blijft een terugkerend probleem: blauwalg in de zwemplas bij Delftse Hout. Het Hoogheemraadschap en de gemeente Delft nemen maatregelen om het water minder gevoelig te maken voor blauwalg.

Natuurvriendelijke oevers en drijfbladzones, meer variatie in de onderwaterwereld en nieuwe watergeulen moeten ervoor zorgen dat er een beter ecologisch evenwicht in de plas komt. Daardoor krijgt blauwalg minder kans. 'Hiermee vergroten we de kans dat men tijdens het zwemseizoen langer kan genieten van het natuurwater,' aldus de gemeente.

Afgelopen zomer was het nog raak. Toen mocht er vanaf 8 juli vijf dagen niet gezwommen worden in Delftse Hout. Het Hoogheemraadschap Delfland ging toen de stinkende groene smurrie te lijf met waterstofperoxide.



Bubbelscherm en baggeren

Al in 2010 waren er problemen, toen plaatste het Hoogheemraadschap een 'bubbelscherm' tegen het blauwalg. Dat was een 400 meter lang bellenscherm dat om een gedeelte van de plas kwam te staan. Dat 'scherm' bleef toen een maand liggen.

In 2012 werd er door de gemeente flink gebaggerd in de plas om de sliblaag op de waterbodem te verwijderen. Die laag bestaat namelijk uit onder andere afgevallen bladeren en ganzenpoep, wat een voedingsbron is voor blauwalg. Dit jaar wordt er dus gewerkt aan een langdurige oplossing.



Drijvend eiland

Naast een beter ecologisch evenwicht, wordt er vanaf maandag gewerkt aan een drijvend eiland in de plas. Op en onder het drijvende eiland kunnen planten zich ontwikkelen en dieren zich voortplanten. De werkzaamheden moeten vóór de start van het buitenzwemseizoen op 1 mei afgerond zijn.

Het effect van de maatregelen gaat niet meteen merkbaar zijn, want het heeft tijd nodig voor de natuur om zich goed te ontwikkelen.