Jon Hermans-Vloedbeld waarnemend burgemeester Noordwijk

NOORDWIJK - Mevrouw Jon Hermans-Vloedbeld (64) wordt de nieuwe waarnemend burgemeester van de gemeente Noordwijk. De vacature is ontstaan door de fusie van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. De waarnemend burgemeester zal met ingang van 1 januari 2019 aantreden. Dat maakte de provincie maandag bekend.

De VVD'er Hermans-Vloedbeld beschikt over veel bestuurlijke ervaring. Sinds september 2016 is ze waarnemend burgemeester in Oud-Beijerland. Die gemeente gaat per 1 januari 2019 op in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Voor die tijd is ze onder meer burgemeester geweest van Ouderkerk, Ridderkerk en Almelo.



De commissaris van de koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, heeft na overleg met de aankomende fractievoorzitters het gewenste profiel voor een waarnemend burgemeester vastgesteld. Vervolgens heeft de commisaris Hermans-Vloedbeld voorgesteld als kandidaat. Alle fractievoorzitters hebben met Hermans-Vloedbeld gesproken en stemden in met haar benoeming.

In de loop van 2019 start de zoektocht naar een vaste burgemeester.

