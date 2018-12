'Bij Katwijk mogen ze hun handen dichtknijpen met Mengerink'

REGIO - Elke week neemt Omroep West het voetbalweekend door met verslaggever Willem van Zuilen. In de 'analyse van Willem' vertelt hij wat hem is opgevallen bij de wedstrijden die hij heeft bezocht en welke zaken er nog meer spelen in het (amateur-)voetbal. Deze week heeft hij het over de spitsen van Scheveningen en Katwijk-aanvaller Marciano Mengerink.

Willem, het was een redelijk neutraal weekendje in amateurvoetballand. Zelf was je bij Katwijk – Barendrecht. Wat is je het meest bijgebleven van die wedstrijd?

'Het was een verdiende overwinning voor Katwijk. Maar het is niet een duel waar ik over drie jaar nog aan terugdenk. Een zakelijke overwinning voor Jan Zoutman en zijn mannen.'

Marciano Mengerink scoorde twee keer…

'En gaf een assist. Die deed gewoon wat hij altijd doet.'

Zou hij niet iets meer uitdaging moeten hebben door een niveautje hoger te gaan spelen?

'Hij heeft aanbiedingen gehad en ze laten liggen. Als hij dat doet moet hij lekker bij Katwijk blijven. Hij heeft het daar ook niet slecht.'

'Hij kan het een niveautje hoger ook wel aan. Ze mogen bij Katwijk hun handjes dichtknijpen dat hij daar speelt. En weet je wat. Het is voor ons als voetballiefhebbers ook mooi dat hij daar te zien is.'

De spelers van Barendrecht zijn vorige week naar het bestuur gegaan om uit te spreken dat ze achter hun trainer Albert van der Dussen blijven staan. Heb je dat vaker meegemaakt?

'Nee! Vaak is het andersom. Dan lopen spelers naar het bestuur om de trainer weg te krijgen. Dit is een heel mooi gebaar. Ik heb zijn ploeg zien voetballen tegen een betere ploeg (Katwijk) en er zit genoeg aanvallend voetbal in. Het is ook lastig om Adrie Poldervaart op te volgen.'



'Van der Dussen was ook onder de indruk van het gebaar. Dat geeft ook vertrouwen. Die man weet waar hij mee bezig is. Hij komt uit de school van Martin Jol, dus hij weet wel hoe het werkt.'

Wat heb je eigenlijk meegekregen van Noordwijk – Quick Boys?

'Ik heb naar het radioverslag geluisterd en ik moet een compliment maken. Collega Haniff Harharah deed prima verslag. Vooral de slotfase klonk enorm goed.'

'Ik hoorde dat Quick Boys aan het einde van de wedstrijd de betere ploeg was, maar dat Noordwijk nog wel kansen kreeg. We weten nog steeds niet wie de betere van de twee is. Ik denk dat het kampioenschap wordt bepaald door de breedte van de selectie. Niet de eerste elf. Geen idee wie dat wordt.'

Scheveningen verloor van Excelsior Maassluis. Missen ze daar een echte afmaker?

'Nee, die hebben ze. Tim Peters kan er spelen, Brandon Robinson, Mehmet Aldogan en Joël Donald ook. Ze hebben doelpuntenmakers genoeg. Wat ik bij Scheveningen zie, is dat ze vaak verliezen, maar niet met grote cijfers. Ze worden ook nooit echt weggespeeld.'

'Ik hoop dat het net zo gaat als vorig seizoen. Al was dat natuurlijk een niveau lager. Toen zijn ze vlak voor de winterstop begonnen met winnen. Als besef ik wel dat het in de tweede divisie een stuk moeilijker is dan in de derde divisie.'

De Schollekoppen zijn ook gewoon een debutant, die niet in paniek moet raken. Met blessures wordt het gewoon lastig voor ze. Datzelfde probleem heeft VVSB, al hebben ze in Noordwijkerhout een betere selectie. Als John Blok alle spelers fit heeft dan zie ik ze wel punten pakken.'

SJC kan zelfs nacompetitie ontlopen Willem van Zuilen

Sjaak Polak wint met SJC. Gaat die club degradatie ontlopen?

'Ja, misschien zelfs wel de nacompetitie. SJC kan het iedereen in die competitie lastig maken. Er zijn een aantal ploegen die dat niet hebben. De Dijk en Achilles bijvoorbeeld zijn zekerheidjes voor degradatie. Of bij één van de twee moet het tij nog keren.'

'SJC heeft daar mazzel mee. Natuurlijk moeten ze elke wedstrijd knokken, tot het uiterste gaan en zo de punten sprokkelen. Tegen Eemdijk pakken ze er drie. Dat is lekker.'

Westlandia en HBS spelen gelijk. Maar er was iets opvallends tijdens die wedstrijd. De door de club geschorste Gino Mulder viel in. Dat is toch raar?

‘Inderdaad. Hij was door de club geschorst en ze hadden mensen tekort, toen lieten ze hem opdraven. Dat is inconsequent. Je schorst hem of je schorst hem niet. Dan moet je ook heel de schorsingsperiode je poot stijfhouden. Wat HBS nu doet is ongeloofwaardig. Maar een kat in het nauw maakt rare sprongen.'

'Ik kan het wel begrijpen hoor. Maar schors hem dan niet. Roep hem op het matje. Zeg tegen hem: 'Hier zijn we niet van gediend'. Maar doe dit niet. Ik weet niet of dit de wens van de trainer was, Het lijkt me wel. Maar wat HBS nu heeft gedaan is inconsequent.'

ADO verliest met 5-1 van Ajax. Moet ADO dit soort wedstrijd incalculeren als verlies?

'Ik heb de hele wedstrijd gezien. Je kan een tactisch plan maken tegen Ajax en wat Fons had bedacht tegen de Amsterdammers leek mij zo slecht nog niet. Maar, als het dan tegenzit en je krijgt al heel snel twee tegendoelpunten, dan moet je van plan veranderen. Dat mislukte.'

'Ajax heeft heel veel kansen gehad. Het had ook 9-3 kunnen worden. Laten we niet uit het oog verliezen. ADO had ook mogelijkheden om te scoren.'

'Het komt één keer in de vijf, zes jaar voor dat ADO van Ajax wint. Dan staat de hele A4 vol. Daar was het zondag rustig. Het regende ook.'

'Goed van Groenendijk dat hij Nasser el Khayati heeft gespaard. Tegen De Graafschap moet hij er staan. Een kans op een overwinning op die club is groter dan op Ajax. Een logisch gedachte van Fons.'

'Van Ajax, PSV en Feyenoord winnen is lastig. Toen ik ADO volgde, wonnen ze uit van alle drie. Dat is dan gelijk een hele happening. Wie weet komt het nog een keer voor.'

'Alleen tegen Ajax dwing je geen goede eindklassering af. Dat doe je tegen andere clubs. ADO moet lekker trainen deze week en dan op naar de wedstrijd tegen De Graafschap.'

Nog andere dingen te melden Willem?

'Niet echt. Na de wedstrijd van Katwijk heb ik wat mensen mee naar huis genomen. Een leuke derde helft bij mij thuis gehad. Het was gezellig. Meer ga ik er niet over zeggen haha.'

