Den Haag krijgt 'tientallen Puike Plannen binnen'

DEN HAAG - De gemeente Den Haag heeft in vier weken tijd al enkele tientallen Puike Plannen binnengekregen. Dat zegt het bureau dat voor de gemeente dit project begeleid. Vier weken geleden werd de campagne gestart om met dit soort plannen de stad mooier, beter en leuker te maken.

Vooral bedrijven lijken te zijn gaan brainstormen. The Penthouse, het restaurant op de bovenste etages van Het Strijkijzer, wil bijvoorbeeld de bovenste rand van de Haagse Toren bewandelbaar maken. Deze 'Sky Walk' moet bezoekers een 360 graden uitzicht geven.

Het Haagse feest 'The Crave' kwam met het idee om hun feest een keer op zee te geven. Een ander idee was het plaatsen van een groot bed op de Grote Markt tijdens het Just Peace Festival. De bedoeling is dat Hagenaars dan met elkaar kunnen praten over vrede. Het stedenbouwkundig bureau PosadMaxwan bedacht een groot doek dat door de stad gespannen hangt, waarop Panorama Mesdag geprojecteerd wordt.



'Haagse kracht en creativiteit'

Ras-Hagenees Joop Buyt en wethouder Economie Richard de Mos gaven vier weken geleden het startschot van de campagne. 'We laten aan de buitenwereld zien wat we aan Haagse kracht en creativiteit in huis hebben,' zei wethouder Richard de Mos (Economie) bij de start. 'Ik hoop door het winnende puike plan nóg trotser op onze stad te worden dan ik al ben.'

Een zevenkoppige Haagse jury onder leiding van juryvoorzitter Joop Buyt maakt uit alle inzendingen een selectie van maximaal tien halve finalisten. Zij krijgen de kans om hun puike plan te pitchen aan de jury. Drie finalisten gaan vervolgens strijden om de winst. Zij gaan campagne voeren voor zoveel mogelijk publieksstemmen. Het winnende plan moet door de winnaar binnen een jaar uitgevoerd worden.



Nog een paar dagen

Iedereen die ouder is dan achttien jaar en opgegroeid, wonend, studerend of werkend is in Den Haag, mag meedoen met de campagne. Puike Plannen kunnen tot en met vrijdag 7 december ingestuurd worden.