Dak doorgebogen: parkeergarage Zoetermeer direct afgesloten: 'Zekere voor het onzekere'

ZOETERMEER - In Zoetermeer is de parkeergarage bij winkelcentrum Rokkeveen aan de Quirinegang afgesloten. Niemand mag de garage meer in. Dat bevestigt de gemeente Zoetermeer. Een woordvoerder zegt dat een van de twintig dakplaten is doorgebogen. Op die plaat stonden op dat moment auto's.

Bouw- en woningtoezicht van de gemeente Zoetermeer onderzoekt nu of de plaat recent is doorgebogen, of dat dit wellicht al langer het geval is. Uit voorzorg is de garage aan het begin van de maandagavond afgesloten en ontruimd.

Omwonenden die er hun auto hadden staan, mochten na een eerste inspectie onder begeleiding hun voertuig weghalen. Omroep Westverslaggever Rob Vlastuin zag dat rond 19.45 uur vrijwel alle auto's uit de garage weg waren.





Gevaarlijk





Of de situatie echt gevaarlijk is, kan burgemeester Charlie Aptroot dinsdagochtend nog niet zeggen. 'We hebben het zekere voor het onzekere genomen.'

Voor de zekerheid wordt bekeken of er ook bij andere garages in de stad problemen zijn. 'Dat lijkt niet het geval', vertelt Aptroot. 'Maar zekerheid staat voorop.'



Voorlopig dicht

De garage aan de Quirinegang blijft voorlopig dicht. In de loop van dinsdag is er overleg tussen de gemeente Zoetermeer, de constructeur en de bouwer over hoe het verder moet. Omwonenden moeten hun auto voorlopig op straat parkeren. 'Maar in de omgeving is voldoende parkeergelegenheid.'