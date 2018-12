Deel dit artikel:













West Wekker: Parkeergarage Zoetermeer dicht en voormalig butler Marcel J. hoort straf De parkeergarage is vanwege de veiligheid afgesloten.

DEN HAAG - Goedemorgen! De gemeente Zoetermeer gaat vandaag om tafel met de constructeur en de bouwer van de parkeergarage die gisteren halsoverkop werd afgesloten. Er bleek een dakplaat verzakt. Verder in de Westwekker aandacht voor het gerechtshof dat uitspraak doet in de zaak die het ‘Schoolfotovonnis’ is gaan heten.

Wat kan je vandaag verwachten:

Halsoverkop werd een parkeergarage aan de Quirinegang afgesloten. Een betonnen dakplaat was naar beneden doorgebogen. Omwonenden mochten hun auto onder begeleiding weghalen, maar toen ging het slot er echt op. Hoe ernstig de zaak is, moet duidelijk worden na een gesprek tussen de bouwer, de constructeur en de gemeente dat voor vandaag op de agenda staat.

Voormalig butler Marcel J. van het chique hotel Huis ter Duin in Noordwijk hoort wat voor straf hij krijgt. Hij bekende tijdens zijn werk dure sieraden te hebben gestolen van gasten en van de directeur om zo zijn dure levensstijl te kunnen bekostigen. Het OM heeft derig maanden cel geëist.

Mocht een school foto’s maken tijdens de dag van het offerfeest? Die vraag staat weer centraal bij het Hof vandaag. Juli vorig jaar werd de school veroordeeld omdat de foto’s op de islamitische feestdag waren gemaakt. De school ging in beroep omdat het vonnis volgens haar ‘verstrekkende gevolgen’ kan hebben. Vandaag is de uitspraak.

Koningin Maxima gaat vandaag langs bij Volkert Engelsman. Ze gaat bij hem op de koffie omdat zijn bedrijf Eosta, een importeur en distributeur van groente en fruit, een voorloper is op het gebied van innovatie en duurzaamheid.



Het weer: we zien geregeld de zon. Het waait niet meer zo hard als maandag en het wordt zo’n 9 graden.



Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan





En dit moet je ook nog even weten:

Boswachters trekken vandaag in Wassenaar met kettingzagen het bos in. Ze gaan het omzagen van bomen oefenen. Op die manier hopen ze beter en veiliger bomen te leren omhakken en zagen. Die kennis hebben ze nodig bij het ‘uitdunnen’ van natuurgebieden.

Enkele leraren van het Oranje Nassau College in de Clauslaan in Zoetermeer springen vanmiddag gehuld in prinsessenjurk de Noord-Aa in. Ze doen dat voor het goede doel. Hun leerlingen hebben veel geld opgehaald voor Dance4Live. Zoveel zelfs dat de leraren gaan zwemmen.

Boa’s maken zich grote zorgen over oud en nieuw. Zij moeten steeds meer vuurwerkvrije zones handhaven, zonder middelen om zichzelf te verdedigen als ze daardoor in het nauw komen, meldt het AD. Eric Lakenman van de Nederlandse Boa Bond vreest zelfs voor gewonden.

Wat is er dinsdagavond op TV West?

Team West! Kirsten van Dissel vraag je hulp bij het oplossen van misdaden. Er is onder meer te zien hoe vier mannen met een volgeladen boodschappen kar de Dirk van den Broek-supermarkt in Katwijk uitlopen. Op zich niet raar, maar ze hadden niets afgerekend.

