OM eist boetes voor diefstallen bij tankstation aan Haagse Statenlaan

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie eist boetes van 400 tot 1800 euro tegen acht mannen die worden verdacht van het stelen van benzine, diesel en spullen uit de BP tankshop aan de Statenlaan in Scheveningen. Dat gebeurde meerdere keren in de zomer van 2015. De pompstationeigenaar liep daardoor 12.500 euro mis.

De mannen gebruikten auto's met valse kentekens. Daarom was het lastig de identiteit van de verdachten te achterhalen. De eigenaar van het pompstation was het in de zomer van 2015 zo zat dat hij steeds klanten had die niet betaalden, dat hij extra camera's ophing. Hij gaf de beelden waar de daders op te zien zijn aan de politie.

Daardoor konden de acht mannen uit Den Haag en Vlaardingen opgepakt worden. Hun leeftijd varieert tussen de 21 en 29 jaar.

Twee van hen hebben de diefstal bekend, anderen ontkennen de betrokkenheid. Zij zeggen zich niet te herkennen in de camerabeelden. De officier van Justitie denkt daar anders over en eist dus geldboetes. In een paar gevallen zijn ook de auto's van de verdachten in beslag genomen.



'Gewoon dom'

Op de zitting maandag waren vijf van de acht verdachten aanwezig. Zij lieten weinig los over wat er zich drie jaar geleden afgespeeld heeft. Een Hagenaar zei dat hij het toen 'financieel niet breed had' en daarom wel brandstof moest stelen. Een andere stak wel de hand in eigen boezem en zei dat het 'gewoon dom' was. 'Het zal niet meer gebeuren', beloofde hij de rechtbank.

Eén van de advocaten opperde dat Justitie fouten zou hebben gemaakt met een onderzoek naar foto's op Facebook. Dat pleidooi wordt woensdag voortgezet. De rechtbank doet 19 december uitspraak.