Jaarlijkse herdenking bombardement Bezuidenhout op de schop

DEN HAAG - Het programma op 3 maart tijdens de herdenking van het bombardement op Bezuidenhout zal vanaf volgend jaar een andere vorm krijgen. Zo valt te lezen in de nieuwsbrief van de Stichting 3 maart '45. Het programma wordt compacter en op minder locaties gehouden.

Met de herdenking nieuwe stijl wil de stichting een breder publiek trekken. Ook moet de nieuwe opzet meer aansluiten bij hedendaagse herdenkingen. Maar hoe de jaarlijkse herdenking er vanaf 2019 uit komt te zien is nog niet duidelijk.

In de nieuwsbrief worden mensen uitgenodigd om mee te denken over de nieuwe invulling. Ook is de Stichting 3 maart '45 nog op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen tijdens de voorbereiding of op de dag zelf. Tijdens de jaarlijkse herdenking worden de vijfhonderd doden en duizenden gewonden herdacht die door het vergissingsbombardement van de Engelsen zijn gemaakt.