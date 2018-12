Deel dit artikel:













Grote brand bij afvalverwerkingsbedrijf in Zoetermeer Brandweer | Foto: Jens van Pieterson)

DEN HAAG - Bij afvalverwerkingsbedrijf Renewi op een industrieterrein aan de Radonstraat in Zoetermeer woedt een grote brand. Er komen rond 03.30 uur dikke rookwolken uit een grote loods met daarin restafval dat in brand is gevlogen. Volgens de brandweer gaat de rook niet in de richting van woningen.

Het geen ingewikkelde brand, maar hij is alleen wat lastig te bereiken, aldus een woordvoerder. Omdat het om een grote loods gaat en de brand diep in het pand zit is er ook een extra hoogwerker ingezet om de brand ook vanaf het dak te kunnen bestrijden. Het is geen uitslaande brand. Ook zijn er bij de brand geen slachtoffers gevallen omdat er niemand aan het werk was toen de brand ontstond.