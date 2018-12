Deel dit artikel:













Grote brand bij afvalverwerkingsbedrijf in Zoetermeer onder controle De brandweer bestrijdt het vuur bij Renewi. (Foto: Regio15)

ZOETERMEER - Bij afvalverwerkingsbedrijf Renewi op een industrieterrein aan de Radonstraat in Zoetermeer woedt een grote brand. Er waren rond 3.30 uur dikke rookwolken te zien bij een grote loods met daarin restafval. Dat was in brand gevlogen. Volgens de brandweer gaat de rook niet in de richting van woningen.

Het was geen ingewikkelde brand, maar hij was volgens een woordvoerder wat lastig te bereiken. Omdat het om een grote loods gaat en de brand diep in het pand woedt, is een extra hoogwerker ingezet om de brand ook vanaf het dak te kunnen bestrijden. De brandweer had het vuur rond 5.00 uur onder controle. Bij de brand - die niet uitslaand was - zijn geen slachtoffers gevallen omdat er niemand aan het werk was toen de brand ontstond.